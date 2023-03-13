Bank Failures in the United States, Since 2001

Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Silicon Valley Bank, Santa Clara, CA
$209,000m
2023
2022
2021
First State Bank, Barboursville, WV
$176m
2020
City National Bank of New Jersey, Newark, NJ
$141m
2019
2018
First NBC Bank, New Orleans, LA
$5,785m
2017
First CornerStone Bank, King of Prussia, PA
$129m
2016
Doral Bank, San Juan, PR
$7,447m
2015
The National Republic Bank of Chicago, Chicago, IL
$1,206m
2014
First National Bank, Edinburg, TX
$3,981m
2013
Tennessee Commerce Bank, Franklin, TN
$1,544m
2012
Superior Bank, Birmingham, AL
$3,990m
2011
Westernbank Puerto Rico, Mayaguez, PR
$16,382m
2010
Colonial Bank, Montgomery, AL
$34,862m
2009
Washington Mutual Bank,
Henderson, NV
2008
$426,586m
NetBank, Alpharetta, GA, $3,607m
2007
2006
2005
Guaranty National Bank of Tallahassee, Tallahassee, FL
$117m
2004
Southern Pacific Bank, Torrance, CA, $1,626m
2003
Hamilton Bank, National Association, Miami, FL, $2,162m
2002
Superior Bank, FSB, Hinsdale, IL, $3,885m
2001
SOURCE: FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
April
July
Oct.
Silicon Valley Bank, Santa Clara, CA
$209,000m
2023
2022
2021
2020
2019
2018
First NBC Bank, New Orleans, LA
$5,785m
2017
2016
Doral Bank, San Juan, PR
$7,447m
2015
2014
First National Bank, Edinburg, TX, $3,981m
2013
2012
2011
Westernbank Puerto Rico, Mayaguez, PR
$16,382m
2010
2009
Washington Mutual Bank,
Henderson, NV
2008
$426,586m
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Superior Bank, FSB, Hinsdale, IL, $3,885m
2001
Jan.
April
July
Oct.
SOURCE: FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION