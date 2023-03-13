By Nathan Yau  /  Posted to Data Underload  /  ,

Bank Failures in the United States, Since 2001

Silicon Valley Bank was unable to fill its responsibilities, so the Federal Deposit Insurance Corporation took over last week. With $209 billion in assets, the SVB failure was the biggest since Washington Mutual Bank’s in 2008. These are all the failures since 2001, scaled by amount of assets in 2023 dollars.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Silicon Valley Bank, Santa Clara, CA

$209,000m

2023

2022

2021

First State Bank, Barboursville, WV

$176m

2020

City National Bank of New Jersey, Newark, NJ

$141m

2019

2018

First NBC Bank, New Orleans, LA

$5,785m

2017

First CornerStone Bank, King of Prussia, PA

$129m

2016

Doral Bank, San Juan, PR

$7,447m

2015

The National Republic Bank of Chicago, Chicago, IL

$1,206m

2014

First National Bank, Edinburg, TX

$3,981m

2013

Tennessee Commerce Bank, Franklin, TN

$1,544m

2012

Superior Bank, Birmingham, AL

$3,990m

2011

Westernbank Puerto Rico, Mayaguez, PR

$16,382m

2010

Colonial Bank, Montgomery, AL

$34,862m

2009

Washington Mutual Bank,

Henderson, NV

2008

$426,586m

NetBank, Alpharetta, GA, $3,607m

2007

2006

2005

Guaranty National Bank of Tallahassee, Tallahassee, FL

$117m

2004

Southern Pacific Bank, Torrance, CA, $1,626m

2003

Hamilton Bank, National Association, Miami, FL, $2,162m

2002

Superior Bank, FSB, Hinsdale, IL, $3,885m

2001

SOURCE: FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

April

July

Oct.

Silicon Valley Bank, Santa Clara, CA

$209,000m

2023

2022

2021

2020

2019

2018

First NBC Bank, New Orleans, LA

$5,785m

2017

2016

Doral Bank, San Juan, PR

$7,447m

2015

2014

First National Bank, Edinburg, TX, $3,981m

2013

2012

2011

Westernbank Puerto Rico, Mayaguez, PR

$16,382m

2010

2009

Washington Mutual Bank,

Henderson, NV

2008

$426,586m

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Superior Bank, FSB, Hinsdale, IL, $3,885m

2001

Jan.

April

July

Oct.

SOURCE: FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION


Made with R and Adobe Illustrator. Data from the FDIC. Inspired by Kevin Quealy’s chart of natural disasters.

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